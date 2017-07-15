МЧС предупредило: на Москву надвигается гроза

Московские спасатели предупреждают о надвигающейся на столицу грозе и граде. МЧС сообщает, что погода испортится в ближайшие часы. Ожидается усиление ветра, сильный дождь, гроза и возможен град.

Спасатели напоминают, что во время грозы возможны ДТП, повреждения линий электропередачи, падение деревьев, рекламных конструкций. Предупреждение сохраняется до 16 июля.

Ранее сегодня синоптики сообщали, что 15 июля в столичном регионе наконец-то начнется лето, температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов, но возможны ливни и сильный ветер.