Появилась разгадка, что же красное было на пассажирском сидении автомобиля, на котором президента РФ Владимир Путин ездил во время посещения острова Валаам.

Несколько дней гадают, кто в красном платье или с красной сумочкой сидел у российского лидера в машине.

Свет пролил руководитель пресс-службы патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Александр Волков.

Священнослужитель написал в Фейсбуке, что на заднем сиденье машины президента сидел он, а в руках он держал красную коробку с иконой. По словам главы пресс-службы патриарха, «икона была тяжелая, и поэтому президенту вряд ли было бы сподручно с ней идти в храм». «Позднее икона была освещена. Просто об этом не докладывали публике», - уточнил священник Русской православной церкви.

Волков подтвердил информацию официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что на заднем сиденье автомобиля сидел сотрудник службы безопасности главы государства.

Ранее журналист кремлевского пула разъяснил путаницу со «спутницей» Путина.

В поездке на остров Коневец главу государства сопровождал глава "Роснефти" Игорь Сечин и женщина - архитектор.