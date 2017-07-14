Путин рассказал о своей реакции на фильм Оливера Стоуна

На встрече с металлургами Лебединского ГОКа (Белгородская область) президент России Владимир Путин честно ответил и на вопросы про интервью с американским режиссером Оливером Стоуном и создании фильма.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что на съемки фильма его уговорил пресс-секретарь Дмитрий Песков и что к съемкам он действительно не готовился, сообщает РИА Новости.

Что касается самого фильма, то Путин признался, что не смог досмотреть картину до конца: заснул. Но он обязательно этот фильм досмотрит. Когда одна из работниц спросила, будет ли у фильма продолжение, Путин шутливо отметил, что его пресс-секретарь, виновник съемок, в комнате отсутствует.

Но если серьезно, то президент этот фильм как проект не рассматривал, все делалось в свободное время и некоторых моментов в интервью он даже не помнит.