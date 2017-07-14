Названа самая загруженная улица Москвы

Сегодня стало известно, какая улица Москвы является самой загруженной.

В настоящий момент сильнее всего движение транспорта затруднено на Щелковском шоссе, где проводится масштабная реконструкция. Глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев заявил, что по итогам первого полугодия 2017 года самой свободной улицей столицы стал Кутузовский проспект.

Как передает РИА "Новости", Восточный административный округ можно назвать наиболее "пробочным" округом города, а Западный - самым "беспробочным".