Дочь пресс-секретаря Путина рассказала, как над ней издевались в интернате

Дочь пресс-секретаря Владимира Путина Елизавета Пескова решилась рассказать о страшной травле, которую ей пришлось пережить в интернате во Франции.

Наследница Дмитрия Пескова призналась, что очень страдала из-за издевательств одноклассников. Оказалось, что у Лизы была в подростковом возрасте угревая сыпь, которую не удавалось ни вылечить, ни скрыть. "Добрые" приятели не упускали случая спросить, что у нее на лице, поэтому школьница стремилась стать незаметной и не показываться лишний раз на людях.

Девушка сообщила, что даже сейчас ее кожа далека от идеала, но сегодня она спокойнее относится к таким мелочам и не спит в "десяти слоях штукатурки", чтобы никто не заметил несовершенств.