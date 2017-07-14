25 000 свердловчан оказались невыездными

Более 25 тысяч свердловчан не смогут поехать отдохнуть за границу из-за долгов. Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, 2 402 человека не погасили уголовные штрафы, 6 178 человек – алименты, 5760 уральцев имеют задолженности по кредитам. Всего в регионе 25 347 невыездных.



Отметим, что временный запрет на выезд – это эффективная мера воздействия на должников, которую активно проводит УФССП.