25 000 свердловчан оказались невыездными
14 июля 2017, 15:40 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
Более 25 тысяч свердловчан не смогут поехать отдохнуть за границу из-за долгов. Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, 2 402 человека не погасили уголовные штрафы, 6 178 человек – алименты, 5760 уральцев имеют задолженности по кредитам. Всего в регионе 25 347 невыездных.
Отметим, что временный запрет на выезд – это эффективная мера воздействия на должников, которую активно проводит УФССП.