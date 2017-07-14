На космодроме Плесецк установили бюст Юрия Гагарина

В пятницу, 14 июля, на космодроме Плесецк в Архангельской области был установлен бюст первого космонавта Юрия Гагарина.

Это случилось в честь юбилея объекта - космодрому исполняется 60 лет. Согласно последней информации, открытие бюста Юрия Гагарина сопровождал военный оркестр гарнизона. Как уточнили в руководстве Плесецка, памятник установили неподалеку от озера, где работает фонтан в виде ракеты.

Как отмечает ТАСС, у стелы "Основателям космодрома" сегодня вскрыли капсулу времени, заложенную в 1977 году военнослужащими Плесецка. Послание адресовано жителям города Мирный и сотрудникам космодрома, в нем рассказывается о победах военных, их жизни, работе. В письме также содержится просьба продолжить их начинания.