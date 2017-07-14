В Госдуме РФ предлагают запретить сайты знакомств

Депутат Госдумы Виталий Милонов, которого на днях отчислили из Духовной академии за неуспеваемость, продолжает бороться за нравственность. Депутат считает необходимым запретить сайты знакомств.

Депутат Госдумы Виталий Милонов уже обратился в Роскомнадзор с предложением запретить сайты знакомств для россиян, сообщает «Лайф».

Депутат назвал ресурсы для знакомств «ямами с кипящей проституцией» и недоумевает, зачем знакомиться надо именно так, а не «как люди». Милонов толком не поясняет значение понятия «как люди»: на улице, в общественном транспорте, на работе? Мало ли способов… И чем каждый из перечисленных лучше, чем знакомство по интернету? Но у Милонова твердая позиция: на сайтах знакомств случайных связей – 99%, а значит, это недопустимо с моральной точки зрения.

Милонов идет дальше, он предлагает сажать в тюрьму тех, кто ищет случайных связей, если это люди одного пола.