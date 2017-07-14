В семье известного тигра Амура никто не питается козлами. Накануне к "жене" Амура подселили парнокопытного друга по кличке Тур. Они прекрасно поладили. Сотрудники Приморского сафари-парка надеются, что семейные тигриные традиции сохранятся надолго.

Когда хищница Уссури попыталась поближе познакомиться с соседом, тот встретил ее наклоном своей рогатой головы. Тигрица поняла, что с козлами лучше дружить, а не воевать. Глядишь у Амура появится конкурент за сердце полосатой красавицы, но носить рога он никогда не будет.



