Общественница выступила против развития метро в Екатеринбурге

Автор скандального проекта транспортной реформы в Екатеринбурге, вызвавшей просто шквал критики, глава фонда "Город.Pro" Лариса Бузунова неожиданно высказалась в соцсетях против строительства второй ветки метрополитена в столице Урала.

- Станете ли Вы покупать автомобиль Bentley, если Вам по карману комфортный автомобиль существенно дешевле, да еще и не в кредит? Вряд ли. Ведь помимо многолетней оплаты кредита при покупке Bentley, Вам надо будет оплачивать содержание и обслуживание автомобиля многие годы. Ваше качество жизни в остальном ухудшится, в семейном бюджете образуется дыра в виде выплат и содержания дорогого авто. Многие города в мире, абсолютно разные по уровню жизни и экономическим показателям, приняли решение отказаться от дорогого строительства метро в пользу развития наземного общественного транспорта, - написала она в Facebook.

Интересно, что в проекте вышеупомянутой реформы метро отводится существенная роль.