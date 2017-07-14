Школьник из РФ победил на Международной олимпиаде по химии

Школьник из России одержал победу на 49-й Международной олимпиаде по химии.

Мероприятие, в котором приняли участие представители 76 стран, проходило с 6 по 14 июля в городе Накхон Патхом в Таиланде. Как сообщает сегодня ТАСС, Александр Жигалин из Пироговской школы Москвы стал лучшим юным химиком мира, завоевав на олимпиаде золото.

Серебряные медали достались ученице гимназии Тюменского государственного университета Екатерине Жигилевой и ученику московской школы № 192 Кириллу Козлову.