Адвокат семьи погибшего в Балашихе шестилетнего мальчика Алеши Шимко сообщил, что по данному делу будет назначена комплексная комиссионная экспертиза с привлечением экспертов различных специальностей.

Ранее суд арестовал автоледи Ольгу Алисову, сбившую ребенка во дворе собственного дома. Экспертиза выявила в крови дошкольника 2,7 промилле алкоголя, которая соответствует сильной степени опьянения. История получила широкий общественный резонанс.