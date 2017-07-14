Стало известно, что Путин подарил Александру Овечкину в честь свадьбы

Стало известно, какой подарок российский лидер Владимир Путин преподнес хоккеисту Александру Овечкину в день его свадьбы.

Выяснилось, что президент страны подарил спортсмену роскошный чайный сервиз, а также передал поздравительную телеграмму. Супруга Овечкина Анастасия Шубская опубликовала снимок с презентом на своей страничке в социальной сети Instagram, но затем удалила его, передают "Известия".

Согласно последней информации, сервиз состоит из прозрачных чашек, блюдец и небольшого чайника, на которые нанесен узор в виде лепестков.