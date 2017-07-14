Огненная метель и горячий лед: студенты будут удивлять гостей «Гринландии»

Учащиеся опорного вуза привезут пять интерактивных площадок. Они будут работать у студенческого городка 22 июля с 17 до 18 часов. В программе: археологический квест с раскопками и с поиском костей древних животных; мусорный квест, с помощью которого «гринландцам» расскажут, как улучшить экологическую обстановку, научат делать поделки из мусорных пакетов или одноразовых тарелок. Самыми зрелищными обещают быть опыты химиков. Публике продемонстрируют водородный пистолет, стреляющий воздухом, огненную метель и горячий лед, а также устроят пенное шоу. Программа будет интересна и детям, и взрослым.









В это же время студенты МГЮА проведут захватывающий мастер-класс по криминалистике, а будущие медики научат оказывать первую помощь.









Генеральный партнер фестиваля — Университет «Синергия» — представит на «Гринландии» интерактивную выставку, проконсультирует по образовательным продуктам, проведет тестирование желающих на определение профессии по рисунку отпечатков пальцев.

22 июля в течение всего дня любой участник фестиваля может получить подарочную карту от Университета «Синергия», предоставляющую льготы на получение образования в этом учебном заведении. Помимо вышеперечисленного «гринландцы» смогут сфотографироваться в арт-зоне Университета, где будут размещены арт-объекты, символы вуза. Специалист университета сфотографирует вас профессиональной камерой и направит фото на электронную почту.

– «Гринландия» – уникальный фестиваль авторской песни, история которого насчитывает более 25 лет, – комментирует Вадим Лобов, исполнительный директор Университета «Синергия». – Такой долгий срок жизни говорит о том, что он нужен и важен для огромного количества людей со всей России. Фестиваль не только дает возможность услышать песни любимых исполнителей и открывает новые таланты, но и играет большую роль в патриотическом и морально-нравственном воспитании молодежи. Университет «Синергия» разделяет эти ценности и мы рады поддержать такое большое культурное событие.

– Мы рады, что «Гринландия» вызывает большой интерес у студенческой аудитории, – говорит организатор и идейный вдохновитель фестиваля, депутат Госдумы Олег Валенчук. – Это значит, что главные ценности «Гринландии» – патриотизм, любовь к Родине и своей семье, здоровый образ жизни – близки и понятны молодым людям.