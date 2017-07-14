Задержана пособница Мары Багдасарян, скрывшая ее прогул

Сотрудница московского ГБУ "Жилищник района Сокол" задержана за фальсификацию данных о присутствии на обязательных работах известной стритрейсерши Мары Багдасарян. Специалист по кадрам согласилась пойти на подлог за финансовое вознаграждение.

В отношении коммунальщицы возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов". Она отметила в табеле учета рабочего времени, что Мара Багдасарян присутствовала на рабочем месте 9 июня, хотя на самом деле девушка прогуляла обязательные работы в этот день.

Недавно Мару уже наказывали за прогул, ее приговорили к шести суткам ареста. Это время она провела в компании друзей в Махачкале. За «липовый» больничный Багдасарян назначили год исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 15% в пользу государства. Помимо этого, стритрейсершу бессрочно лишили водительских прав. На ее счету десятки штрафов за нарушение ПДД.



