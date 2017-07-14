Пилот с 40-летним стажем назвал простой способ избавления от аэрофобии

Американский пилот с 40-летним стажем Рон Нильсен рассказал, как легко избавиться от аэрофобии. А ведь именно по этой причине каждый десятый россиянин отказывается от полетов на самолете.



Нильсен советует взять с собой в полет ручку и листок бумаги. Как только самолет попадет в зону турбулентности, нужно взять ручку в другую руку, а не ту, которой вы обычно пишите, и начать выводить свое имя. Во-первых, это отвлечет от негативных мыслей, во-вторых, нарушит мыслительный процесс. Закончить запись можно после того, как самолет покинет зону турбулентности.



