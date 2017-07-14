Россияне стали потреблять больше мяса

После кризисного спада, в России зафиксирован рост не только покупательной способности, но и увеличение продаж мясной продукции. За последние полгода (с ноября по апрель этого года включительно) продажи мяса выросли на 11,5%.



Согласно данным исследования, проведенного компанией Nielsen, потребители стали чаще покупать мясо в федеральных сетях, а не на рынках или в розничных магазинах. Это связано с близостью торговых сетей и удобной расфасовкой товара. На долю гипермаркетов приходится 20% продаж мясной продукции и 15% - в супермаркетах.



Однако, несмотря на рост спроса на мясо, россияне пытаются экономить за счет выбора. Они отдают предпочтение более дешевой куриной продукции.



