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Россияне стали потреблять больше мяса

14 июля 2017, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне стали потреблять больше мяса
pixabay.com

После кризисного спада, в России зафиксирован рост не только покупательной способности, но и увеличение продаж мясной продукции. За последние полгода (с ноября по апрель этого года включительно) продажи мяса выросли на 11,5%.

Согласно данным исследования, проведенного компанией Nielsen, потребители стали чаще покупать мясо в федеральных сетях, а не на рынках или в розничных магазинах. Это связано с близостью торговых сетей и удобной расфасовкой товара. На долю гипермаркетов приходится 20% продаж мясной продукции и 15% - в супермаркетах.

Однако, несмотря на рост спроса на мясо, россияне пытаются экономить за счет выбора. Они отдают предпочтение более дешевой куриной продукции.

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