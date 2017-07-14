РУСАЛ подвел итоги грантового конкурса «Помогать просто» в Волгограде

Впервые в Волгограде прошел конкурс «Помогать просто» ОК РУСАЛ, который направлен на поддержку и развитие волонтерства в городах присутствия предприятий компании. Теперь дважды в год волгоградские волонтеры получили возможность реализовать проекты, направленные на работу с социально незащищенными слоями населения, развитие pro bono волонтерства, формирование волонтерских сообществ, организацию и проведение образовательных мероприятий для них. Главная особенность конкурса - это поддержка инициатив неформальных, самостоятельных объединений горожан без юридического статуса.

Из двадцати проектов представленных на конкурс, пять получили поддержку в виде грантовых средств в размере 250 000 рублей. Награждение победителей состоялось на встрече волонтеров с заместителем Губернатора Волгоградской области Зиной Османовной Мержоевой, поздравил победителей генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода Юрий Валентинович Моисеев.

Большой запрос от соискателей конкурса был на поддержку проектов, связанных с организацией школ и форумов для существующих волонтерских сообществ. Среди поддержанных инициатив -проект «Бумеранг добра», представленный Волгоградской региональной молодежной общественной организацией «Центр успеха».

В августе инициативная молодежь Дзержинского района начнет восстановление спортивной площадки для занятий футболом в парке «Русь», на базе общественной организации детей-инвалидов «Аленький цветочек» будет создан детский оркестр музыкальных и шумовых инструментов, а воспитанников Волгоградской школы-интерната №2 ждут увлекательные занятия по фотографии, которые проведут специалисты и подростки молодежно-досугового центра «Поколение Next». В канун нового года волонтеры Волгоградского государственного технического университета проведут благотворительную ярмарку «Дари добро!», к которой присоединятся студенты многих ВУЗов Волгограда, чтоб помочь маленьким пациентам, проходящим лечение в детском онкологическом отделении.

«Конкурс волонтерских проектов «Помогать просто» – это точка входа для начинающих активистов, готовых организовывать сообщества и менять свой город. Простая форма заявки, понятная форма отчетности, небольшая сумма гранта – все это дает возможность попробовать силы в реализации волонтерских проектов. Сегодня в конкурсе «Помогать просто» почти половина наших победителей – новички. Все они не только получат финансовую поддержку, но и повысят свои компетенции в вопросах социального проектирования в организованных для них Клубах грантополучателей», – отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Проекты, не получившие финансирование, а также руководители организаций и инициативных групп, не успевшие подать свои грантовые заявки, могут принять участие во втором конкурсе «Помогать просто» 2017 года, который стартует в сентябре.