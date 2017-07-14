Минздрав предлагает наказывать за уклонение от профосмотра

Министерство здравоохранения выступило с инициативой наказывать рублем тех работодателей, чьи сотрудники отказываются проходить диспансеризацию и профосмотры.



В случае одобрения данной инициативы правительством, работодателей обяжут платить повышенный тариф ОМС, пишет "Коммерсантъ".



Минздрав считает диспансеризацию очень эффективной мерой по выявлению онкологии на ранних стадиях. Однако научно этот эффект не доказан.



