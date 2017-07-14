На МКАД образовалась гигантская пробка

С утра на юге Москвы образовалась гигантская 17-километровая пробка из-за нескольких ДТП в этом районе. Затор зафиксирован между съездами на Профсоюзную улицу и Каширское шоссе.

Если раньше автомобилисты проезжали этот участок за 16 минут, то сегодня им требуется больше часа. Осложняют ситуацию дорожные работы в районе Бутовской линии метро и сразу четыре автомобильные аварии.

В целом пятничная обстановка на дорогах мегаполиса вполне нормальная. «Яндрекс.Пробки» оценивают загруженность трасс в 4 балла из 10.



