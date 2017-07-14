Суд Петербурга оставил в силе приговор экс-министру ЛНР по делу о мошенничестве

Санкт-Петербургский городской суд утвердил приговор бывшему министру обороны самопровозглашенной Луганской народной республики Олегу Бугрову, осужденному за мошенничество, сообщила в среду, 12 июля, пресс-служба инстанции.

«Суд оставил в силе приговор Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Олега Бугрова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ», — сказано в сообщении.

По версии следствия и суда, Бугров в 2010 году представлял компанию «Промышленные технологии», которая поставляла магистральные трубы для строительства нефтепровода в порт Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти.

Как отмечалось в приговоре, вопреки условиям контрактов, он с соучастниками закупал у третьих лиц трубы ненадлежащего качества и поставлял их под видом новых. Таким образом было похищено более 320 млн рублей, порту нанесен ущерб на сумму более 3 млрд рублей.

По связанным уголовным делам в Петербурге были осуждены четыре человека.

Бугров ранее занимал пост министра обороны самопровозглашенной Луганской

народной республики.

(По материалам сайтов ucnews.ru news.ivest.kz rosbalt.ru)