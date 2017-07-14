Кадыров прокомментировал приговор осужденным за убийство оппозиционера Немцова

Чеченский лидер Рамзан Кадыров прокомментировал приговор осужденным за убийство оппозиционного политика Бориса Немцова.

Глава Чечни в рамках совещания с руководством подразделений МВД заявил, что решение суда по данному делу является странным. Кадыров убежден, что Заура Дадаева суд признал исполнителем резонансного убийства и приговорил к двадцати годам строгого режима при весьма "сомнительных доказательствах вины".

Как подчеркивает "Фонтанка", у чеченского лидера также вызвала недоумение просьба со стороны обвинения назначить Дадаеву пожизненный срок.