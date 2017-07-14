Задержанного гендиректора «Силовых машин» Романа Филиппова отпустили после допроса без предъявления обвинений. Он был задержан 13 июля по делу о разглашении гостайны.



Как пояснил информированный источник «Интерфакса», в рамках данного дела о гостайне проводятся допросы и других лиц, а не только директора «Силовых машин».



По неподтвержденным данным, Филиппов допустил утечку информации о поставках в Крым турбин в обход санкций. Оборудование было изготовлено совместным предприятием Siemens и ОАО «Силовые машины», базирующимся в Санкт-Петербурге. Оно, по данным Reuters, предназначалось для строительства двух электростанций в Краснодарском крае, но в итоге было поставлено в Крым. В «Технопромэкспорте» заверяют, что поставленные на полуостров турбины были закуплены на вторичном рынке и модернизированы на российских заводах.



