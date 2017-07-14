В случае введения НДС вместо таможенных пошлин покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут подорожать на 18%. Инициатива, которая сулит привлечение 100 миллиардов рублей в бюджет, уже обсуждалась в ФАС.

Иностранным компаниям будет предложено зарегистрироваться в ФНС и самостоятельно перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. В случае отказа интернет-магазина НДС будут платить сами покупатели — при получении товара, поясняют «Известия».

Противники инициативы опасаются, что иностранные компании уйдут с российского рынка, а отечественные потеряют стимул для совершенствования.