Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, исполнитель которого Заур Дадаев получил 20 лет тюремного заключения.

По словам Кадырова, приговор выглядит странно, при сомнительных доказательствах вины. "Также недоумение главы республики вызвало обращение гособвинения к суду с просьбой назначить одному из осужденных наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы главы Чечни.

Кадыров заявил, что ему не известны случаи, когда по подобным уголовным делам давали пожизненные сроки. Он добавил, что убийства кавказцев, происходящие в других городах и субъектах страны, "игнорируются разного рода правозащитниками и изданиями, ратующими за защиту прав человека", передает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что исполнитель убийства Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, Анзор Губашев - 19, Шадид Губашев - 16, Темирлан Эскерханов - 14, Хамзат Бахаев - 11 лет. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Присяжные по этому делу вынесли обвинительный вердикт. Согласно вердикту, никто из признанных виновными не заслужил снисхождения.

Бориса Немцова застрелили вечером 27 февраля 2015 года на пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста.