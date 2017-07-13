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Для мигрантов в России полиция готовит еще один штраф

13 июля 2017, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

Для мигрантов в России полиция готовит еще один штраф
globallookpress.com

Новый штраф для мигрантов в России будет серьезным: 4 тысячи рублей с физических лиц и полмиллиона – с юридических. Штраф будет выписываться за нарушение режима пребывания мигрантов в России.

О новом штрафе для мигрантов в России  пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главк МВД. Наказание за нарушение режима пребывания мигрантов в РФ уже есть, но его решили ужесточить.

Нарушением пребывания в стране мигрантов будет считаться, в частности, несоответствие заявленной и фактической цели приезда мигрантов в Россию или превышении сроков пребывания. Штрафовать за эти нарушения будут серьезно: физлиц – до 4 тысяч рублей, а юридических лиц – до полумиллиона рублей. Данный законопроект находится на стадии общественного обсуждения.

 

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