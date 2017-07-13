Минкомсвязь поддержит предложение РСПП оплаты абонентами «закона Яровой»

Минкомсвязь может поддержать предложение комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям оплаты абонентами «закона Яровой».

Поправки к «закону Яровой» обсуждались на заседании комиссии в четверг, 13 июля. Предложено ввести «специальный платеж для абонентов и пользователей» услуг связи, перечисляемый оператору. По оценке РСПП, сумма спецплатежа может составить 3–5% среднемесячного счета абонента, - передает РБК.

За неуплату специального платежа, согласно предложениям РСПП, предлагается установить административную ответственность, внеся изменения в КоАП.

С 1 июля 2018 года окончательно вступает в силу пакет антитеррористических поправок - «закон Яровой».