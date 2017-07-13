В Подмосковье гигантский муравейник обнаружен в лесах Клинского района

Подмосковные биологи обнаружили самый большой в Московской области муравейник в Клинском районе. В региональном Министерстве экологии и природопользования сообщили, что гнездо рыжих лесных муравьев достигает высоты почти 1,7 метра, а диаметр основания муравейника - 2,5 метра.

Муравейник такого размера биологи не находили последние несколько лет. В ведомстве рассказали, что гигантский муравейник пытались разрыть кабаны, но это им не удалось.

Биологи подчеркнули, что лесные муравьи считаются полезными насекомыми. Они уничтожают вредных для леса насекомых.

Всего на территории Подмосковья обитает 41 вид муравьев, в том числе занесенный в Красную книгу Московской области черноголовый муравей.