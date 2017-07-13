Под Москвой нашли сбежавших из заповедника зубров

Ранее «Аргументы недели» сообщали про сбежавших из подмосковного Приокско-Террасного заповедника двенадцати зубров. Для поиска редких животных задействовали авиацию и в конце концов нашли беглецов.

Пропавшие под Серпуховом бизоны ушли после того как упавшие от ветра сосны сломали ограждение заповедника и животные вышли на волю и разбрелись по лесу, пишут «Известия».

О том, что животные нашлись, написал на своей страничке в «Фейсбуке» министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Министр поблагодарил всех, кто участвовал в поисках животных. Звери могли реально пострадать, написал Донской.