Медведев уволил замглавы Минэкономразвития Евгения Елина

Евгений Елин курировал в Минэкономразвития госзакупки. 13 июля глава правительства Дмитрий Медведев освободил его от занимаемой должности. В приказе сказано, что Елин уволен по собственному желанию.

Замглавы Минэкономразвития Евгений Иванович Елин уволен по собственному желанию. Об этом 13 июля сообщается на сайте Правительства РФ. Приказ об увольнении подписан главой Кабмина РФ Дмитрием Медведевым.

Елин занимался государственными закупками в министерстве, в апреле текущего года эти функции были переданы Министерству финансов.

Евгений Елин исполнял обязанности главы Минэкономразвития после ареста Алексея Улюкаева.