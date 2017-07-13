"Доктор Веб" обнаружил вирус на портале Госуслуг

Вредоносную программу на портале госуслуг России обнаружили эксперты компании «Доктор Веб». Об этом компания сообщила на своем сайте, потому что со стороны сайта gosuslugi.ru никакой реакции не последовало.

Администрация сайта gosuslugi.ru никак не отреагировала на сообщение компании «Доктор Веб», сообщает портал "Газета.Ru".

Эксперты «Доктора Веб» сообщили, что вредоносная программа заставляет браузер посетителя сайта незаметно связываться с одним из доменных адресов (их – полтора десятка), а адреса эти принадлежат неизвестному лицу.

Получается, что пользователи могут получить с портала госуслуг фальшивые формы ввода, например, для получения данных кредитной карты.

В Минкомсвязи утверждают, что угроза вируса на сайте госуслуг незначительна и проблема уже решается.