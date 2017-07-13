В Москве на выходных перекроют несколько улиц

На предстоящих выходных московские власти перекроют движение автотранспорта на несколько улиц для проведения работ по благоустройству. Движение перекроют на 1-й Тверской-Ямской и на соседних улицах.

О перекрытии улиц в центре Москвы пишут «Известия» со ссылкой на столичные власти. В мэрии Москвы уточнили, что на 1-й Тверской-Ямской завершат работы по устройству кабельной канализации и прокладке трамвайных рельсов.

Через 1-ю Тверскую-Ямскую улицу к Белорусскому вокзалу движение закроют с 00:00 мск субботы, 15 июля, до 05:00 мск понедельника, 17 июля.

Перекрыта будет и улица Чаянова, по переулку Александра Невского, 1-му и 2-му Тверским-Ямским переулкам до их пересечения с 2-й Тверской-Ямской улицей.

В связи с ремонтов частично ограничат движение на участках улиц Гашека, Васильевской, Юлиуса Фучика, Большой Грузинской до их пересечения с 1-й Брестской улицей.