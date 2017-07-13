Песков: в Крым поставлены турбины российского производства

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вся технологическая продукция, связанная с электроэнергетикой, энергетикой, в том числе турбины для Крыма, в целом изготовлена на территории России.

Так Песков прокомментировал информацию о попадании в Крым в обход санкций турбин производства немецкого концерна Siemens.

Компания Siemens создала спецгруппу для расследования факта поставки турбин в Севастополь. Концерн обратился в Арбитражный суд Москвы с претензиями по поводу нарушения условий контракта с "Технопромэкспорт", - сообщает издание "Аргументы недели-Крым". Siemens потребовала вернуть турбины на материк.

Глава Минпроторга Денис Мантуров подтвердил, что на строящихся ТЭС в Севастополе и Симферополе будут установлены российские турбины, но с элементами зарубежного производства.

Госкорпорация "Ростех" ранее прокомментировала закупку турбины для Симферопольской и Севастопольской ТЭС в Крыму.