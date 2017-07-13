Захарова прокомментировала шутку Лаврова об отношениях России и Евросоюза

Директор Департамента информации и печати Мария Захарова в четверг прокомментировала шутку главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ходе выступления в Фонде Кёрбера в Берлине.

Сергей Лавров ранее сегодня побывал в немецкой столице ответил на вопросы известных немецких политологов.

По словам Марии Захаровой, ведущая встречи, эксперт фонда Нора Мюллер, поинтересовалась, как Сергей Лавров назвал бы стихотворение, посвящённое взаимоотношениям России и Европейского союза.

Модератор напомнила, что глава МИД РФ пишет стихи.

"В Берлине С.Лавров выступает в Фонде имени К.Кербера. Вопрос ведущей: Вы пишите стихи. Как бы Вы назвали стихотворение, посвящённое взаимоотношениям России и ЕС?

Лавров: Там может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь", - написала Мария Захарова в Facebook.