В РФ оформить ДТП можно будет с помощью смартфона и без ГАИ

Российское правительство преследует цель быстрее улаживать последствия автомобильных аварий и сократить количество выездов нарядам полиции. Теперь оформить ДТП можно будет с помощью смартфона.

На заседании Кабмина России 13 июля были приняты поправки в закон об ОСАГО, пишут «Известия».

Оформить автомобильную аварию ее участники смогут посредством своих телефонов и даже без вмешательства сотрудника полиции. Притом сделать это можно даже при разногласиях сторон.

Для фиксации ДТП будет использоваться специальное мобильное приложение. Участники ДТП смогут в электронном виде передать данные об аварии в автоматизированную информационную систему ОСАГО.