Роскомнадзор принял меры к Первому каналу за передачи про Шурыгину

К самой серии передач про Диану Шурыгину у Роскомнадзора претензий нет, но данные передачи вышли в неположенное время, по этому поводу ведомство и составило протокол о нарушении времени выхода в эфир.

О вынесенном протоколе в отношении Первого канала сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяну Денискину.

В Роскомнадзоре пояснили, что наказывают Первый канал не за то, что рассказали про изнасилованную девочку (Диана Шурыгина), а за то, что сделали это не в то время.

В ведомстве также сообщили, что по поводу программ с Шурыгиной только центральный аппарат Роскомнадзора получил свыше 700 гневных обращений от граждан. О скандале вокруг Дианы Шурыгиной «Аргументы недели» ранее сообщали.