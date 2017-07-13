Доступ к мощам Николы-Чудотворца открыт в Санкт-Петербурге

В Москве мощам Николая-Чудотворца поклонилось более двух миллионов людей. 13 июля утром мощи святого были доставлены в Свято-Троицкий собор Петербурга. У ворот храма уже собралось несколько тысяч верующих.

Посадка самолета в Пулково была проблемной: в аэропорту стоял туман. Но как только борт с мощами святого Николая приземлился, погода прояснилась, передают «Вести».

Ковчег с мощами Николая-Чудотворца у ворот Александро-Невской лавры встретил военно-морской почетный караул и огромная очередь верующих. Многие пришли к монастырю еще ночью.

Ковчег с мощами святого Николая установили рядом с главной святыней Санкт-Петербурга – мощами Александра Невского. Верующие смогут поклониться мощам Николая-Чудотворца до 28 июля, после чего ковчег вернут в итальянский город Бари.