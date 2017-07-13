Когда начнет работу Томинский ГОК?

По требованию законодательства территория Томинского ГОКа должна быть обнесена забором. Как рассказала директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар, это необходимо из соображений безопасности.

Для начала разработки карьеров разрешения на строительство обогатительной фабрики не требуется. Поэтому пока работники РМК уберут плодородный слой почвы и деревья. Почва отправится на склад, чтобы потом использовать ее для процедуры рекультивации.

Потом техника уберет пустую породу и начнет разработку медно-порфировой руды в двух карьерах – Томинском и Калининском. Для строительства фабрики потребуется примерно два года, поэтому в это время руду также будут отправлять на склад. Все работы будет выполняться согласно условиям государственной лицензии, которая выдана Министерством природных ресурсов РФ в 2003 году.

Отметим, что Томинский ГОК сможет перерабатывать до 28 миллионов тонн руды и выпускать до 500 тысяч тонн медного концентрата в год.

- Все изыскания планируется закончить к августу этого года, - уточнила Наталия Гончар. - С До декабря 2017 года пройдет разработка проекта. Уже в первом квартале 2018 года завершатся общественные слушания по проекту, и мы представим документы на экспертизу, а осенью 2019 года первые «хвосты» отправятся для закладки в Коркинский разрез.