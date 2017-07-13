Российские авиастроители создали вертолёт для борьбы с террористами. Холдинг «Вертолёты России» впервые представит новинку - модернизированный военно-транспортный вертолёт Ми-171Ш-ВН, который предназначен для выполнения задач по борьбе с терроризмом, на авиасалоне МАКС-2017.

В холдинге рассказали, что вертолёт Ми-171Ш-ВН представляет собой новейшую модификацию военно-транспортного вертолёта типа Ми-8/17.

Обновлённый вертолёт готов к поставке потенциальным заказчикам. Производство Ми-171Ш-ВН происходит на Улан-Удэнском авиационном заводе.

По словам гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского, вертолёт был создан с учётом опыта боевого применения вертолётов, в том числе в Сирии.