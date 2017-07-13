На каждого мигранта в каждом регионе должна быть определена «жилая норма», то количество квадратных метров, которые он может занять. Так вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает бороться с «мертвыми душами».

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая считает, что появление так называемых «резиновых квартир», где на 20 квадратных метрах проживает сто человек, надо предотвращать, сообщает ТАСС.

Бороться с «мертвыми душами» можно, если установить жилую норму на человека для постановки на учет мигрантов. Тогда больше, чем положено, в квартиру людей не пропишется. Свое предложение Яровая озвучила на заседании президиума Совета законодателей.

Яровая считает, что предлагаемый ей способ борьбы с "мертвыми душами" универсален и прост. На уровне регионов надо будет принять понятие "норма площади в расчете на мигранта", и прописать в квартиру больше положенного не получится и количество мигрантов в каждом регионе станет строго регламентироваться в зависимости от потребностей в иностранной рабочей силе.