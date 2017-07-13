По земле и Чёрному морю

Транспортная компания «Байкал - Сервис» ежемесячно расширяет географию своего присутствия.

После подведения итогов внутрикорпоративного конкурса по грузообороту, волгоградский филиал в июне признан одним из лучших «развивателей» рязанского направления. А в связи с открытием новых терминалов выдачи и приёмки в городах Владимир и Новороссийск, стала возможной отправка грузов из Волгограда во Владимирскую область и новую точку Краснодарского края – портовый город Новороссийск. Через один из крупнейших портов Чёрного моря с круглогодичной навигацией проходит большое количество грузов. Собственные терминалы, оборудованные всем необходимым, позволяют оказывать полный спектр услуг от хранения, погрузо-разгрузочных работ до предпродажной подготовки, по версии аналитического агентства InfraNews транспортная компания «Байкал-Сервис» входит в пятёрку ведущих грузоперевозчиков России.