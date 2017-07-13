ВЛАДИМИР БЫКОВ: «Социальная сфера – предмет пристального внимания законотворцев»

С НАЧАЛА этого года Законодательным Собранием принято 43 областных закона и более 130 постановлений. О том, что входит в приоритетные направления работы парламента, рассказал председатель ОЗС Владимир Быков.

– Владимир Васильевич, какие наиболее важные решения Вы могли бы выделить?

– Депутаты рассмотрели два законопроекта о внесении изменений в областной бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Последние поправки в бюджет внесли во время майской сессии. В результате выделили средства на завершение строительства Детского космического центра в Кирове, на покупку здания столовой для детского лагеря «Вишкиль», на субсидию для аэропорта «Победилово» и другие цели.

Крайне важным я считаю принятие закона о переработке и организации пунктов приема древесины. Это – серьезный шаг по организации контроля в лесной отрасли нашего региона, он уже начал работать. В конце текущего года мы планируем вынести на рассмотрение еще один проект об административной ответственности за нарушения законодательства в сфере

лесопользования. Считаю, что эти меры позволят нам эффективно воздействовать на все работы, которые ведутся в лесах: вырубку древесины, регистрацию, погрузку, отправку и переработку.

Еще одно знаковое решение – внесение изменений в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Кировской области». Закон приняли в феврале. Это позволило к началу очередной посевной увеличить предельный размер земельного участка муниципальной или государственной собственности, который фермерские хозяйства могут получить в пользование. Раньше предельный размер такого участка составлял 50 га. После принятия закона размер участка увеличился в 10 раз, до 500 га. Фермер может выкупить такой участок, заплатив 1,5% от его кадастровой стоимости.

– В целом можно сказать, что депутатами ОЗС был проделан достаточно большой объем законотворческой работы?

– За первые шесть месяцев 2017 года в Законодательном Собрании Кировской области состоялось пять пленарных заседаний. Чаще всего инициаторами законов выступали врио губернатора Кировской области, сами депутаты, а также областное правительство.

Отличительной чертой работы депутатов стала нацеленность на качество и глубину проработки принимаемых законов, а не их количество.

Все поступающие в ОЗС проекты изучаются самым тщательным образом, до вынесения на рассмотрение депутатов они обсуждаются со всеми сторонами, которые будут затронуты новым законом, так как каждый закон, который мы принимаем, должен работать на благо жителей.

– Значительная часть законотворческой работы касается социальных вопросов. Какие наиболее важные из них были рассмотрены депутатами с начала 2017 года?

– Действительно, работа в этом направлении ведется постоянно. В частности, за последние полгода принят закон о дополнительной поддержке семей с детьми. Ежемесячную социальную выплату по уходу за вторым ребенком в возрасте от полутора до трех лет назначат, если ребенку не предоставлено места в государственном или муниципальном детском саду. Размер выплаты составит 5 тыс. рублей.

Еще одно достижение – введение дополнительных мер социальной поддержки для студентов, которые потеряли отца и мать или единственного родителя во время обучения. Таких учащихся приравняли к детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей. В законе прописаны меры соцподдержки, на которые учащиеся могут рассчитывать.

К социальной сфере я отношу нашу работу с обращениями граждан. С начала года в ОЗС поступило более 200 таких обращений. Все они были подробно изучены и проработаны с соответствующими органами власти. По большинству обращений приняты положительные решения.

– А как в 2017 году велось взаимодействие Законодательного Собрания с другими ветвями власти?

– Эта работа также ведется в постоянном режиме. Так, с начала этого года мы на пленарных заседаниях заслушали сведения об итогах работы за 2016 год региональных уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, бизнес-омбудсмена. Депутатам представили сведения об итогах работы УМВД по Кировской области, а также о реализации госпрограммы по развитию агропромышленного комплекса в 2016 году.

Знаковым событием первой половины этого года я считаю состоявшиеся в марте Дни Кировской области в Совете Федерации. Впервые за последние 6 лет делегация нашего региона во главе с Игорем Васильевым работала на уровне верхней палаты российского парламента. Важно, что итогами этой совместной работы стали конкретные решения по развитию Кировской области в обозримой перспективе.

Беседовала Анастасия УСАНОВА