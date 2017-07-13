Семья назвала дату похорон Тамары Миансаровой

Похороны народной артистки России Тамары Миансаровой, которая скончалась минувшей ночью в Москве, пройдут в понедельник, 17 июля, сообщил супруг певицы Марк Фельдман, с которым она прожила 37 лет.



Вслед за печальным известием о кончине легенды советской эстрады пришло не менее печальная новость – семье не на что хоронить артистку. После того, как Миансарову перестали звать на телевидение, в семье начались финансовые проблемы. Пожилые супруги жили на одну пенсию, львиная доля которой уходила на лекарства и сиделку, ведь последние годы певица уже не могла себя обслуживать. Она пережила инфаркт, перелом шейки бедра, потом стала терять зрение. При этом дети артистки не помогали ей. Сын даже отказался сразу приехать в больницу, когда отец сообщил ему о кончине – было слишком позднее время, он обещал перезвонить утром.



Иосиф Кобзон обратится к Москонцерту с просьбой устроить достойные похороны народной артистки. Предположительно, Тамара Миансарова будет похоронена на Троекуровском кладбище, а прощание состоится в морге Первой градской больницы, где она находилась последние дни с диагнозом «воспаление легких».



