У семьи Миансаровой нет денег на похороны

Сегодня ночью ушла из жизни легенда советской эстрады Тамара Миансарова. Она скончалась в Первой градской больнице в Москве, куда попала несколько дней назад с воспалением легких. Артистке было 86 лет.

Когда муж артистки Марк Флейдман сообщил сыну печальную новость, тот заявил, что «сейчас час ночи и он перезвонит утром», пишет паблик Mash в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Флейдмана, у семьи нет денег на похороны, поскольку старики в последние годы жили довольно бедно, на одну пенсию, а дети не поддерживали своих родителей. Когда директор одного из ритуальных агентств столицы узнал о материальных затруднениях семьи артистки, он решил взять все ритуальные расходы на себя. Скорее всего, Тамара Миансарова будет похоронена на Троекуровском кладбище.



