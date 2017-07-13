Пляжи Севастополя атаковали крысы

Севастополь атакуют крысы, возмущенно рассказывают жители города в социальных сетях.

Напряженная ситуация сложилась в Ленинском и Гагаринском районах. Крысы свободно разгуливают по Солдатскому пляжу, несмотря на то, что пляж относительно обустроен и передан оператору, пишет "АН-Крым".

Выступая в эфире местного телеканала, главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Лариса ТИТОВА переадресовала жителей, жалующихся на проблему, в компетентные структуры. Она добавила, что департамент здравоохранения этим вопросом не занимается.

Между тем, частные фирмы за услуги по дератизации запрашивают от 3 до 9 тысяч рублей. А коммунальщики дератизацию многоэтажек проводят по остаточному принципу, либо неэффективно.

