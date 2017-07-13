Forbes назвал самых богатых чиновниц России

Журнал Forbes Woman составил топ-10 самых состоятельных российских чиновниц. С список вошли служащие федеральных органов законодательной и исполнительной власти России, задекларировавшие самые высокие доходы по итогам минувшего года.

Суммарный доход всех этих женщин составил 220 миллионов рублей. Семь из десяти строчек рейтинга заняли депутаты Госдумы. Возглавила рейтинг представительница «Единой России» Татьяна Соломатина с годовым доходом в 56,2 миллиона рублей.

Вторую строчку заняла член Совета Федерации, представитель Республики Тыва и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова. Ее доход оценивается в 28,7 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова, заработавшая в 2016 году 24,5 миллиона рублей.

Только четвертое место досталось председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Ее годовой доход составил 22,9 миллиона рублей.

Замыкают десятку чиновниц-миллионерш две бывшие космонавтки и нынешние зампреды комитетов Госдумы – Светлана Савицкая (15,4 миллиона рублей) и Валентина Терешкова (12,3 миллиона), а также член комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи Валентина Рудченко (10,5 миллиона).

Из состава кабмина в список самых богатых чиновниц вошла только зампред правительства Ольга Голодец (седьмое место, 15,6 миллиона). При этом в рейтинг не попала ни одна представительница администрации президента.



