Депутаты Государственной Думы в ходе предварительного обсуждения не поддержали законопроект о передаче продуктов из санкционного списка малоимущим гражданам.

Как пишут "Известия", документ был внесен в парламент год назад сенатором Антоном Беляковым, который предложил вместо уничтожения этих продуктов отдавать их на социально значимые нужды. Однако в Госдуме посчитали, что законопроект не соответствует российскому законодательству. В частности, депутаты опасаются, что реализация данного законопроекта спровоцирует всплеск нелегального оборота запрещенных к ввозу товаров.

В настоящее время в России уничтожают обнаруженные в стране европейские продукты, попавшие под эмбарго.