Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила ограничить выезд за границу руководителей банков, имеющих признаки вывода активов за рубеж. Временные ограничения должны действовать на время сбора доказательств.

Судебная процедура в таких случаях должна осуществляться очень быстро, чтобы собственники и менеджеры банков не смогли присоединиться к своим выведенным активам. Слишком сложно их бывает потом экстрадировать.

Глава регулятора сообщила, что в связи с участившимися случаями привлечения недобросовестных менеджеров к ответственности, у ЦБ появилась специальная служба оценки, которая будет анализировать активы банка очень оперативно.