Улюкаев недоволен короткими и регламентированными прогулками

Сегодня суд продлил еще на месяц срок домашнего ареста бывшего министра МЭР. Адексей Улюкаев попросил суд разрешить ему гулять три часа вместо двух, и отменить жесткое расписание прогулок. Обвинение выступило против каких-либо изменений домашнего ареста.



«Ему (Улюкаеву) не очень удобно общаться с детьми при режиме прогулок строго с семи до девяти утра», — пояснил его адвокат Тимофей Гриднев, которого цитирует РБК.



Обвинение так выбирало расписание прогулок, чтобы обвиняемый не мог пересечься со свидетелями и заинтересованными по делу лицами.



Расследование дела было завершено почти месяц назад, тогда же экс-министру МЭР Алексею Улюкаеву предъявили окончательное обвинение в получении взятки в размере $2 млн. Сейчас подследственный и его адвокат ознакомились с материалами дела, которое насчитывает 30 томов. К 15 августа прокуратура должна утвердить обвинительное заключение и направить дело на рассмотрение в суд.



