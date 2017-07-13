Милонова отчислили из Санкт-Петербургской духовной академии за неуспеваемость

Депутат Госдумы Виталий Милонов – «вылетел» из Санкт-Петербургской духовной академии. Причина в новом месте работы в Москве: на пары парламентария просто не отпускали.

На первый курс заочки Виталий Валентинович, выпускник Северо-Западной академии госслужбы 2006 года, вместе с еще 36 абитуриентами был зачислен в июле прошлого года. Но уже осенью петербургский парламентарий стал федеральным. Быть депутатом Госдумы и семинаристом одновременно не вышло.

– Хоть он учился и заочно, появляться все равно нужно было, – рассказал помощник депутата Илья Евстигнеев. – Госдума, пленарные заседания три раза в неделю... К сожалению, он не смог посетить все пары: из Госдумы не отпускали. Отсюда и неуспеваемость.

Последней каплей стала неявка студента Милонова на экзамены: даже на сессию рыжебородого семинариста не пустили. А ведь он, говорят близкие, очень хочет стать специалистом по богословию. Больше всего студента интересует сектоведение. После окончания политической карьеры Милонов

планирует сделать карьеру в РПЦ.

– Он уже решил продолжить обучение в семинарии в Москве, по месту фактического проживания, – добавил Евстигнеев. – Готовится к вступительным испытаниям, скоро будет подавать документы.

Любопытно, что занятость в Госдуме – а с сентября депутат разработал и внес на рассмотрение шесть законопроектов, пять из которых вернули на доработку, – не мешают Милонову эпатировать общественность все новыми инициативами. Одна из последних идей будущего богослова – запретить

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(По материалам интернет-изданий Петербург.Безформата rosbalt.ru otr-online.ru)